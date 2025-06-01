تشكيل صن داونز لمواجهة بيراميدز في نهائي دوري أبطال أفريقيا

كتب - محمد القرش

أعلن الجهاز الفني لنادي صن داونز الجنوب إفريقي بقيادة المدرب، ميجيل كارودوسو، التشكيل الرسمي لمواجهة بيراميدز.

وتقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، حيث انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1.

تشكيل صن داونز لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى: ويليامز.

خط الدفاع: موداو - كيكينا - ليبوسا - موديبا.

خط الوسط: موكوينا - الليندي - أدامز.

خط الهجوم: ماثيوز - راينرز - ريبيرو.