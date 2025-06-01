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"بقوته الهجومية".. تشكيل بيراميدز الرسمي أمام صن داونز في نهائي أفريقيا

07:06 م الأحد 01 يونيو 2025

بيراميدز ضد صن داونز (3)

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كتب - نهى خورشيد

كشف المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش عن التشكيل الأساسي لبيراميدز في مواجهة صن داونز، ضمن إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي تُقام مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي.

وكان لقاء الذهاب في جنوب أفريقيا انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

وجاء تشكيل بيراميدز الأساسي:

حارس المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد حمدي – محمود مرعي – أحمد سامي – محمد الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين – وليد الكرتي – بلاتي توريه – أحمد عاطف قطة – رمضان صبحي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

دكة البدلاء: شريف إكرامي، علي جبر، كريم حافظ، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، مروان حمدي، عبد الرحمن مجدي، يوسف أوباما، أحمد توفيق.

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة.

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