رسميا.. أفضل 11 لاعبا في دوري أبطال أوروبا 2025

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أفضل 11 لاعبا في دوري أبطال أوروبا بموسم 2024/25.

وشهد التشكيل الأفضل سيطرة من قبل لاعبي باريس سان جيرمان، حيث تواجد 7 لاعبين من العملاق الباريسي.

وكان باريس فاز بلقب دوري الأبطال للمرة الأولى في التاريخ، بعد اكتساح إنتر ميلان بخماسية دون رد في المباراة النهائية.

أفضل 11 لاعبا في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: دوناروما (باريس سان جيرمان)

خط الدفاع: أشرف حكيمي (باريس) - ماركينيوس (باريس) - باستوني (إنتر ميلان) - نون مينديش (باريس)

خط الوسط: فيتينيا (باريس) - ديكلان رايس (أرسنال) - لامين يامال (برشلونة) - رافينيا (برشلونة).

خط الهجوم: دوي (باريس) - عثمان ديمبيلي (باريس).

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