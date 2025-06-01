كتب - يوسف محمد:

حصد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أمس بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز على حساب نظيره إنتر ميلان الإيطالي، بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس على ستاد "أليانز أرينا".

ونجح فريق باريس سان جيرمان بهذا الفوز، في وضع اسمه ضمن قائمة الشرف للفرق المتوجة بلقب دوري أبطال أوروبا، خاصة وأن هذه تعد المرة الأولى في التاريخ، الذي يتمكن فيها الفريق الفرنسي من حصد لقب دوري الأبطال.

ويعد فريق ريال مدريد الإسباني، هو أكثر الفرق تتويجا بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، برصيد 15 لقبا في البطولة، يليه فريق إي سي ميلان، برصيد 7 ألقاب.

قائمة أكثر الفرق تتويجا بلقب دوري أبطال أوروبا كالتالي

1- ريال مدريد، إسبانيا، 15 لقبا.

2- ميلان، إيطاليا، 7 ألقاب.

3- بايرن ميونخ، ألمانيا، 6 ألقاب.

4- ليفربول، إنجلترا، 6 ألقاب.

5- برشلونة، إسبانيا، 5 ألقاب.

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