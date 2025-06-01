مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
20:00

ماميلودي صنداونز

كرة السلة

الاتحاد السكندري

50 56
17:00

الأهلي

الملحق المؤهل لكأس العالم للأندية

لوس أنجلوس

2 1
05:30

كلوب أمريكا

جميع المباريات

إعلان

"بعد فوز باريس".. قائمة أكثر الفرق تتويجا بلقب دوري أبطال أوروبا

06:20 م الأحد 01 يونيو 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    باريس سان جيرمان ضد إنتر ميلان (3)
  • عرض 17 صورة
    باريس سان جيرمان
  • عرض 17 صورة
    باريس سان جيرمان يحتفل بدوري أبطال أوروبا
  • عرض 17 صورة
    شغب جماهير باريس سان جيرمان
  • عرض 17 صورة
    باريس سان جيرمان
  • عرض 17 صورة
    باريس سان جيرمان أمام أرسنال
  • عرض 17 صورة
    باريس سان جيرمان
  • عرض 17 صورة
    أشرف حكيمي يرفض الاحتفال بهدفه في مرمى إنتر
  • عرض 17 صورة
    أشرف حكيمي يرفض الاحتفال بهدفه في مرمى إنتر (3)
  • عرض 17 صورة
    لحظة تسجيل أشرف حكيمي هدف باريس
  • عرض 17 صورة
    أشرف حكيمي يحتفل بعلم باريس سان جيرمان في مباراة ليفربول
  • عرض 17 صورة
    أشرف حكيمي
  • عرض 17 صورة
    أشرف حكيمي يرفض الاحتفال بهدفه في مرمى إنتر (1)
  • عرض 17 صورة
    أشرف حكيمي يرفض الاحتفال بهدفه في مرمى إنتر (4)
  • عرض 17 صورة
    أشرف حكيمي يرفض الاحتفال بهدفه في مرمى إنتر (5)
  • عرض 17 صورة
    أشرف حكيمي يرفض الاحتفال بهدفه في مرمى إنتر (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

حصد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أمس بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز على حساب نظيره إنتر ميلان الإيطالي، بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس على ستاد "أليانز أرينا".

ونجح فريق باريس سان جيرمان بهذا الفوز، في وضع اسمه ضمن قائمة الشرف للفرق المتوجة بلقب دوري أبطال أوروبا، خاصة وأن هذه تعد المرة الأولى في التاريخ، الذي يتمكن فيها الفريق الفرنسي من حصد لقب دوري الأبطال.

ويعد فريق ريال مدريد الإسباني، هو أكثر الفرق تتويجا بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، برصيد 15 لقبا في البطولة، يليه فريق إي سي ميلان، برصيد 7 ألقاب.

قائمة أكثر الفرق تتويجا بلقب دوري أبطال أوروبا كالتالي

1- ريال مدريد، إسبانيا، 15 لقبا.

2- ميلان، إيطاليا، 7 ألقاب.

3- بايرن ميونخ، ألمانيا، 6 ألقاب.

4- ليفربول، إنجلترا، 6 ألقاب.

5- برشلونة، إسبانيا، 5 ألقاب.

أقرأ أيضًا:

رد حاسم من ليفاندوفسكي على رحيله عن برشلونة

كأس دوري أبطال أفريقيا يزين ستاد الدفاع الجوي (صور)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

دوري أبطال أرووبا باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان وإنتر ميلان أكثر الفرق تتويجا بلقب دوري أبطال أرووبا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

صور وفيديو.. تشغيل الأتوبيس الترددي BRT مجانًا لمدة 24 ساعة
أمطار والعظمى بالقاهرة 31.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
سر انهيار إمبراطورية نوال الدجوي.. مجدي الجلاد يوضح الأسباب الحقيقية