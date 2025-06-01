ضربة قوية لريال مدريد قبل كأس العالم للأندية

كتب - محمد القرش:

تلقى المدرب الإسباني، تشافي ألونسو، خبر صادم قبل خوض بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن ريال مدريد إصابة الحارس البلجيكي، تيبو كورتوا، في أسفل الظهر.

وبعد الفحوصات التي أجراها الجهاز الطبي لريال مدريد على تيبو كورتوا، شُخِّصت إصابته بالتهاب المفصل العجزي الحرقفي.

المفصل العجزي الحرقفي، هو المفصل الذي يربط الحوض بالعمود الفقري، حيث يسبب هذا الالتهاب ألمًا في أسفل الظهر أو الأرداف، وقد يمتد إلى الساقين.

ويقع ريال مدريد في المجموعة الثامنة بكأس العالم بجانب كل من: الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، وريد بول النمساوي.

ويفتتح الملكي مبارياته في مونديال الأندية يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو، عندما يلاقي الهلال السعودي.

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