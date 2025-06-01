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"تعرفه الفرق المصرية".. أبرز المعلومات عن حكم نهائي دوري الأبطال بين بيراميدز وصن داونز

06:16 م الأحد 01 يونيو 2025
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    الصومالي عمر عبد القادر ارتان حكم مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري2
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    الصومالي عمر عبد القادر ارتان حكم مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري5
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    الصومالي عمر عبد القادر ارتان حكم مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري1
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    الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان
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    بيراميدز وصن داونز
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    فرحة بيراميدز مع التعادل مع صن داونز بالدقائق الأخيرة (7)
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    فرحة بيراميدز مع التعادل مع صن داونز بالدقائق الأخيرة (9)
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    بيراميدز ضد صن داونز (3)
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    فرحة بيراميدز مع التعادل مع صن داونز بالدقائق الأخيرة (6)
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    فرحة بيراميدز مع التعادل مع صن داونز بالدقائق الأخيرة (5)
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    فرحة بيراميدز مع التعادل مع صن داونز بالدقائق الأخيرة (8)
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    مدرب بيراميدز بعد التعادل مع صن داونز
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    فرحة بيراميدز مع التعادل مع صن داونز بالدقائق الأخيرة (2)
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    فرحة بيراميدز مع التعادل مع صن داونز بالدقائق الأخيرة (4)
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    فرحة بيراميدز مع التعادل مع صن داونز بالدقائق الأخيرة (3)
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كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز اليوم نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في إطار منافسات نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الدفاع الجوي"، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مهمة إدارة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين فريقي بيراميدز وصن داونز الجنوب أفريقي، إلى الحكم الصومالي عبد القادر أرتان.

من هو عمر عبد القادر أرتان؟

يبلغ أرتان من العمر 30 عاما، حيث أنه يعد من مواليد عام 1995.

وحصل أرتان على الشارة الدولية، في عام 2018، بعد عامين فقط من حصوله على فرصة التحكيم في دوري الدرجة الأولى الصومالي عام 2016.

ويعد أرتان أول حكم صومالي في التاريخ يشارك في نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا، حينما شارك في نسخة البطولة عام 2024 بكوت ديفوار.

ماذا قدمت الأندية المصرية بحضور الصافرة التحكيمية لعبد القادر أرتان؟

وأرتان الصومالي من الحكام المعروفين للاعبين والفرق المصرية، حيث سبق له إدارة أكثر من مباراة للفرق المصرية من قبل.

وأدار أرتان 9 مباريات للفرق والمنتخبات المصرية من قبل في البطولات الأفريقية، تمكنت خلالهم الفرق المصرية من تحقيق الفوز في 4 مباريات، حضر التعادل في 3 مباريات وتلقت الفرق المصرية الهزيمة في مباراتين.

وكان أرتان، تواجد كحكما رابعا في مباراة نهائي السوبر الأفريقي، التي جمعت بين فريقي الأهلي والزمالك وانتهت لصالح الفارس الأبيض، بركلات الترجيح.

ويذكر أن آخر مباراة أدارها أرتان للفرق المصرية، كانت مباراة المارد الأحمر أمام صن داونز الجنوب أفريقي، في ذهاب نصف نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

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بيراميدز وصن داونز الصومالي عمر عبد القادر أرتان حكم مباراة بيراميدز وصن داونز دوري أبطال أفريقيا
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