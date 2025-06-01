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كأس دوري أبطال أفريقيا يزين ستاد الدفاع الجوي (صور)

05:45 م الأحد 01 يونيو 2025
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كتب - محمد القرش:

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024/25 بين بيراميدز وصن داونز الجنوب إفريقي.

وظهر كأس دوري أبطال أفريقيا في ملعب الدفاع الجوي الذي يستضيف إياب المواجهة النهائية بين الفريقين المصري والجنوب إفريقي.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب استاد لوفتوس فيرسفيلد.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد.

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