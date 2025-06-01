رد حاسم من ليفاندوفسكي على رحيله عن برشلونة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف النجم البولندي بصفوف برشلونة روبرت ليفاندوفسكي عن موقفه من الاستمرار بصفوف ناديه الكتالوني بالموسم المقبل.

المهاجم البولندي صاحب الـ 36 عاماً كان قد انضم لصفوف برشلونة خلال الانتقالات الصيفية بموسم 2022/23 قادمًا من بايرن ميونخ الألماني.

وقال ليفاندوفسكي خلال تصريحات أوردها موقع "footmercato" الفرنسي اليوم الأحد:"سأستمر مع برشلونة هذا أمر مؤكد وأثق من أن فريقنا سيكون أقوى بالموسم المقبل وأطمح للتتويج بمزيد من البطولات".

وأتم اللاعب البولندي تصريحاته بقوله:"أشعر أنني قادر على الاستمرار بدنيًا فعمري البيولوجي حاليًأ هو 30 وهذا ما أشعر به".

وشارك اللاعب بقميص برشلونة خلال الموسم الماضي 2024/25 بـ 52 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 42 هدفًا وصنع 3 لزملائه.

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