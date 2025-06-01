كتب ـ مصطفى الجريتلي:

جدد النجم البرازيلي بصفوف ريال مدريد رودريجو تأكيد رغبته في الاستمرار مع فريقه الإسباني ولكن إدارة الملكي أمهلته 45 يومًا لإثبات نفسه واكتساب ثقة المدير الفني الجديد تشابي ألونسو خلال منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو؛ إذ أوقعت قرعة البطولة فريق ريال مدريد بمجموعة تضم أندية: الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، ريد بول سالزبورج النمساوي.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، عبر تقرير لها اليوم الأحد، أن رودريجو أمامه 45 يومًا لإثبات قدراته تحت قيادة المدير الفني الجديد للريال تشابي ألونسو خاصة في كأس العالم للأندية التي ستكون اختباراً حاسمًا له.

وكان تشابي قد أكد خلال مؤتمر صحفي ثقته في قدرات رودريجو ولكنه في الوقت ذاته أوضح أنه ينتظر منه أداءًا أقوى وأكثر استقراراً مع الفريق بالمباريات.

وأكد اللاعب، بحسب التقرير الإسباني ذاته، رغبته في البقاء بصفوف ريال مدريد في وداع المدير الفني الإيطالي السابق للفريق كارلو أنشيلوتي أو خلال محادثاته مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

رودريجو صاحب الـ 24 عامًا كان قد انضم لصفوف ريال مدريد قبل 6 سنوات قادمًا من صفوف نادي سانتوس البرازيلي.

وشارك اللاعب الذي ينشط في مراكز الهجوم بقميص ريال مدريد خلال الموسم الجاري بـ 50 مباراة سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 10.

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