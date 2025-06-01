كتب ـ محمد الميموني:

تستعد رابطة الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل انطلاق مونديال الأندية.

ومن المقرر أن تغادر بعثة النادي الأهلي مطار القاهرة يوم 4 يونيو المقبل للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في أمريكا.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

ويفتتح فريق الأهلي مشواره بكأس العالم للأندية بمواجهة نظيره إنتر ميامي يوم الأحد 15 يونيو الجاري في افتتاحية كأس العالم للأندية.

وتقام المباراة في تمام الساعة 3 فجرًا على ستاد "هارد بارك".

ويذكر أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي سيكون رئيسًا لبعثة الفريق في أمريكا.

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