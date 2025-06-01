محمد صلاح ينافس على جائزة جديدة مع ليفربول.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

ينافس الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول والمتوج بالدوري الإنجليزي هذا العام، على جائزة جديدة بعد تألقه رفقة الريدز هذا الموسم.

وأعلن الموقع الرسمي لنادي ليفربول عن قائمة تضم 20 هدفًا مرشحًا للفوز بجائزة "أفضل هدف في الموسم" 2024-2025 "، على مستوى جميع الفئات داخل النادي.

وبرز محمد صلاح بأربعة أهداف رائعة، جاءت في شباك كل من مانشستر يونايتد، برايتون، إيبسويتش تاون، و بورنموث.

ويتواجد في القائمة المرشحة من اللاعبين، عددًا من نجوم ليفربول أبرزهم دييجو جوتا، أليكسيس ماك أليستر، كودي جاكبو، وداروين نونيز.

وتمكن محمد صلاح من معادلة الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد في البريميرليج، وهو الأعلى على الإطلاق في موسم يتكون من 38 مباراة، بعد تسجيله 29 هدفًا من معدل متوقع بلغ 24.8.