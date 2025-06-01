بعد فوز ديمبلي بدوري الأبطال.. ترتيب محمد صلاح في سباق الكرة الذهبية

كتب- محمد عبدالهادي:

تراجعت أسهم النجم المصري محمد صلاح في التتويج بالكرة الذهبية هذا الموسم، وذلك بعد قيادة اللاعب عثمان ديمبلي فريقه باريس سان جيرمان لحصد لقب دوري أبطال أوروبا.

وفاز فريق باريس سان جيرمان بخماسية على نظيره انتر ميلان، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، ليحصد اللقب الأول في تاريخه.

ورغم أن عثمان ديمبلي لم يسجل أي أهداف في نهائي دوري الأبطال، ولكنه اكتفي بصناعة هدفين، لترتفع أسهمه في حصد الكرة الذهبية.

ترتيب اللاعبين المرشحين للفوز بالكرة الذهبية

وضع موقع Givemesport قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، حيث تواجد محمد صلاح في المركز الرابع في قائمة المرشحين، بينما جاء يامال في المركز الثاني ورافينيا في المركز الثالث، بينما تصدر الترتيب عثمان ديمبلي مهاجم باريس سان جيرمان.