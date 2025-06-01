كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى المدير الفني الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب جوارديولا، سعادته بالتواجد رفقة ناديه بالنسخة المقبلة من كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو.

وقال جوارديولا في تصريحات أوردها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأحد:"عادة لا أرغب في التفكير بالفوز بالبطولة وأترك الأمر يسير خطوة بخطوة ولكن سيكون من الرائع قيادة الفريق للفوز بكأس العالم للأندية ولكن هناك 31 ناديًا يريد نفس الأمر".

وأشار مدرب مانشستر سيتي إلى أن المباريات بالدوريات تختلف عن كأس العالم للأندية لأنك ستواجه أندية من قارات مختلفة مثل أوقيانوسيا، آسيا وأمريكا الجنوبية وغيرهم وهي رؤى مختلفة للاعبين والثقافات:"ترى الناس حاليًا بالقمصان الزراء لقد زادت قاعدتنا الجماهيرية بالعقد الأخير وهذا يجعلنا فخورون جدًا".

وأتم المدرب الإسباني تصريحاته بقوله:"إنه لشرف عظيم أن أقود مانشستر سيتي إلى كأس العالم للأندية، هذا يعني أننا حققنا نتائج رائعة في المواسم الماضية، في دوري أبطال أوروبا والدوري المحلي، إنها بطولة جديدة لنا، وأتطلع إليها بشوق".

وكانت قرعة كأس العالم للأندية قد أوقعت مانشستر سيتي بالمجموعة السابعة رفقة أندية: الوداد المغربي، العين الإماراتي ويوفنتوس الإيطالي.

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