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أول تعليق من مبابي بعد تتويج باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

12:45 م الأحد 01 يونيو 2025
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  • عرض 7 صورة
    مبابي بقميص باريس سان جيرمان
  • عرض 7 صورة
    لاعبو باريس يودعون مبابي
  • عرض 7 صورة
    كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان
  • عرض 7 صورة
    كيليان مبابي لاعب ريال مدريد
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    كيليان مبابي (ريال مدريد) - 90 مليون دولار
  • عرض 7 صورة
    كيليان مبابي (ريال مدريد) - 70 مليون دولار
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى النجم الفرنسي بصفوف ريال مدريد، كيليان مبابي سعادته بتتويج ناديه السابق باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وكتب مبابي عبر حسابه بمنصة انستجرام عقب المباراة:"اليوم الكبير قد جاء أخيرًا انتسار مستحق وبأسلوب فريق متكامل مبروك باريس سان جيرمان".

وتوّج فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في مسيرته بعدما فاز بخماسية نظيفة على نظيره إنتر الإيطالي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس السبت.

صاحب الـ26 عاماً قد انضم لصفوف باريس سان جيرمان في موسم 17/18 على سبيل الإعارة من موناكو قبل أن يتم شراء تعاقده بصورة نهائية ثم رحلّ خلال الانتقالات الصيفية الماضية لصفوف ريال مدريد.

وشارك اللاعب بقميص ريال مدريد منذ انضمامه بـ 55 مباراة سجل خلالها 42 هدفًا وصنع 4 لزملائه؛ إذ توّج معه بالسوبر الأوروبي وبطولة كأس القارات للأندية.

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مبابي باريس سان جيرمان ريال مدريد باريس وإنتر دوري أبطال أوروبا
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