صحيفة سعودية تكشف شرط برونو فيرنانديز للانضمام للهلال

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن الطلب الذي وضعه النجم البرتغالي بصفوف مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز للموافقة على العرض المقدم له للانضمام لنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، عبر تقرير لها اليوم الأحد، أن إدارة نادي الهلال تقدم بعرض لضم اللاعب لمدة 4 أعوام على أن يحصل على 25 مليون يورو كل عام، فيما طلب برونو الحصول على راتب 30 مليون يورو لثلاثة أعوام تتضمن إضافات بين ستة وثمانية ملايين يورو.

ويستعد فريق الهلال للمشاركة بالنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية التي ستستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025 ويشارك بها الأهلي رفقة المجموعة الأولى التي تضم أندية: إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

لاعب الوسط المهاجم صاحب الـ 30 عامًا كان قد شارك الموسم الماضي بمقيص مانشستر يونايتد بـ 57 مباراة سجل خلالها 19 هدفًا وصنع 20 لزملائه.

اللاعب البرتغالي الدولي كان قد انضم لصفوف مانشستر يونايتد في الانتقالات الشتوية بموسم 2019/2020 قادمًا من سبورتنج لشبونة.

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