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"بعد حصد اللقب".. أشرف حكيمي يسجل رقما تاريخيا للاعبين العرب في دوري الأبطال

02:59 ص الأحد 01 يونيو 2025
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  • عرض 9 صورة
    أشرف حكيمي
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    أشرف حكيمي يرفض الاحتفال بهدفه في مرمى إنتر (5)
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    أشرف حكيمي يرفض الاحتفال بهدفه في مرمى إنتر (4)
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    أشرف حكيمي يرفض الاحتفال بهدفه في مرمى إنتر (1)
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    أشرف حكيمي
  • عرض 9 صورة
    أشرف حكيمي يرفض الاحتفال بهدفه في مرمى إنتر (2)
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    لحظة تسجيل أشرف حكيمي هدف باريس
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    أشرف حكيمي يرفض الاحتفال بهدفه في مرمى إنتر (3)
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كتب - يوسف محمد:

واصل النجم المغربي أشرف حكيمي، التألق رفقة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الموسم الحالي، بعدما نجح في التتويج رفقة الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز على إنتر ميلان في النهائي.

وتوج فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز أمس على حساب نظيره إنتر ميلان الإيطالي، بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ستاد "أليانز أرينا" بألمانيا.

وساهم حكيمي في الفوز الكبير لفريقه على حساب إنتر ميلان، بعدما أحرز الهدف الأول للفريق الفرنسي في اللقاء، في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول، ليمهد لفريقه حصد اللقب للمرة الأولى في التاريخ.

وبالرغم من كون هذه المرة الأولى في التاريخ، الذي يتوج فيها فريق باريس سان جيرمان بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، إلا أن النجم المغربي سبق له وتوج بالبطولة من قبل في عام 2018، خلال تواجده في صفوف فريق ريال مدريد.

وبات حكيمي أول لاعب عربي في التاريخ يحصد لقب بطولة دوري أبطال أوروبا مع فريقين مختلفين، هم "ريال مدريد عام 2018 وباريس سان جيرمان 2025".

كما نجح حكيمي اليوم، في أن يصبح ثالث لاعب عربي يسجل في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب النائي رابح ماجر نجم الجزائر السابق، المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الحالي.

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أشرف حكيمي دوري أبطال أوروبا إنتر ميلان وباريس سان جيرمان فوز باريس بدوري أبطال أوروبا رقم تاريخي لأشرف حكيمي
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