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"فوز باريس سان جيرمان".. نتائج مباريات أمس السبت 31 مايو

01:51 ص الأحد 01 يونيو 2025

كرة قدم

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أقيمت أمس السبت الموافق 31 مايو الماضي، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، منها إقامة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي باريس سان جيرمان وإنتر ميلان الإيطالي.

وتمكن فريق باريس سان جيرمان أمس، من تحقيق فوزا كبيرا على حساب نظيره إنتر ميلان، بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاءت نتائج مباريات أمس السبت كالتالي:

نتائج مباريات الدوري المصري أمس

الزمالك يفوز على فاركو (2-0)

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا أمس

باريس سان جيرمان يفوز على إنتر ميلان (5-0)

نتائج مباريات الدوري التركي أمس

تشايكور ريزه سبور يفوز على هاتاي سبور (5-2)

فنربخشة يفوز على كونيا سبور (2-1)

ألانيا سبور يفوز على سيفاس سبور (2-0)

أضنة ديمير يتعادل مع غازي عنتاب (2-2)

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نتائج مباريات أمس السبت دوري أبطال أوروبا الدوري المصري الزمالك وفاركو إنتر ميلان وباريس سان جيرمان
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