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باريس حصدها.. كم تبلغ القيمة المالية لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا؟

06:00 ص الأحد 01 يونيو 2025
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كتب - محمد القرش:

حصد باريس سان جيرمان لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في التاريخ، بعد الفوز على إنتر ميلان بخماسية دون رد على ملعب أليانز أرينا.

وتعد النسخة المنقضية من دوري أبطال أوروبا هي الأولى من نوعها، بعدما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تعديل نظام البطولة مع زيادة مالية ضخمة وصلت إلى 400 مليون يورو.

وجنى العملاق الباريسي مبلغ 25 مليون يورو من الفوز بالمباراة النهائية فقط، بينما حصد إنتر ميلان على 15 مليون يورو.

وخلال البطولة، بداية من الدور الأول حتى المباراة النهائية، حصد باريس سان جيرمان مبلغ مالي يقارب 162.9 مليون يورو.

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باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا نهائي دوري أبطال أوروبا إنتر ميلان القيمة المالية لدوري الأبطال
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