لاعب مصري ينتقل إلى الدوري الوطني في إنجلترا.. ما القصة؟

كتبت-هند عواد:

يبدأ مصري جديد مرحلة خطوة جديدة في مسيرته الاحترافية بالملاعب الإنجليزية، بالانتقال إلى نادي ويالدستون الذي ينشط في الدوري الوطني "ناشينوال ليج".

عبدالرحمن علي صاحب الـ23 عاما لاعب هيلتوب الذي ينشط في الدرجة الخامسة سابقا، انتقل قبل أيام إلى فريق ويالدستون.

وقال عبد الرحمن في تصريحات خاصة لمصراوي: "بدايتي في إنجلترا بدأت في الدرجة السابعة ثم الخامسة ثم الثالثة، وحاليا انتقلت إلى الدوري الوطني، أنهيت الموسم الماضي مع هيلتوب بـ6 أهداف و 8 مساهمات خلال 13 مباراة".

وأضاف: "بعدها تلقيت عرضا من نادي ويالدستون وقضيت معايشة معه لمدة 3 أسابيع، وبعدها وقعت على عقود انضمامي وألعب مع الفريق الثاني "الرديف"، و أنتظر فرصتي للعب مع الفريق الأول، و حلمي الأكبر هو الدوري الإنجليزي الممتاز".