لاعب ويالدستون الإنجليزي: أتمنى الانضمام لمنتخب مصر وقدوتي محمد صلاح

كتبت-هند عواد:

كشف المصري عبدالرحمن علي لاعب ويالدستون الذي ينشط في الدوري الوطني بإنجلترا "ناشينوال ليج"، حلمه خلال الفترة المقبلة.

وانتقل عبدالرحمن علي صاحب الـ23 عاما إلى ويالدستون، من هيلتوب الذي ينشط في الدرجة الخامسة، بعدما قضى فترة معايشة مع الأول.

وقال عبد الرحمن في تصريحات خاصة لمصراوي: "لن أتأخر مع فريقي وسأتمسك بأي فرصة تتاح لي، حلمي الانضمام إلى منتخب مصر وأتمنى أن يتم النظر إلى اللاعبين في الخارج، وأن يعرف المدربون أن هناك لاعبين بالخارج".

وأضاف: "وعلى مستوى الأندية أتمنى اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، قدوتي محمد صلاح نجم ليفربول وأتمنى أن أكون مثله وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي".