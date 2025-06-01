نهائي دوري أبطال أوروبا يشهد 6 أرقام تاريخية

كتب - محمد القرش:

فاز باريس سان جيرمان على نظيره إنتر ميلان بخماسية دون رد، ليحقق لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في التاريخ.

وشهدت المباراة النهائية التي أقيمت في ملعب أليانز أرينا بميونيخ، 6 أرقام تاريخية قياسية.

6 أرقام تاريخية من نهائي دوري أبطال أوروبا

- أصبح ديزيري دوي أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل ويصنع في مباراة واحدة بعمر 19 عاما و362 يوما.

- أيضًا أصبح الفرنسي أول لاعب يسجل ويصنع في نهائي دوري أبطال أوروبا منذ كريستيانو رونالدو في عام 2014.

- تعد هذه هي ثان أكبر نتيجة في تاريخ دوري الأبطال بعد ريال مدريد ضد فرانكفورت 6-3 في موسم 1959/60.

- باريس سان جيرمان أول فريق يحصد دوري أبطال أوروبا بفارق خمسة أهداف.

- دوي أول لاعب في التاريخ يساهم بشكل مباشر في 3 أهداف في نهائي دوري أبطال أوروبا.

- إنتر ميلان أول فريق يستقبل خمسة أهداف في نهائي دوري أبطال أوروبا، منذ عام 1962، بنفيكا ضد ريال مدريد 5-3.