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"السابع تاريخيا".. لويس إنريكي يسجل رقما قياسيا في بطولة دوري الأبطال

12:09 ص الأحد 01 يونيو 2025
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    أشرف حكيمي يرفض الاحتفال بهدفه في مرمى إنتر (1)
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    باريس سان جيرمان ضد إنتر ميلان (2)_Easy-Resize.com
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    لحظة تسجيل أشرف حكيمي هدف باريس
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    أشرف حكيمي يرفض الاحتفال بهدفه في مرمى إنتر (2)
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    أشرف حكيمي يرفض الاحتفال بهدفه في مرمى إنتر (5)
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    لويس إنريكي وابنته 6
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    لويس إنريكي وابنته 5
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    لويس إنريكي المدير الفنمي لباريس سان جيرمان
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    لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان
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    لويس إنريكي
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    لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان
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كتب - يوسف محمد:

حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، فوزا كبيرا على حساب نظيره إنتر ميلان الإيطالي، بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتمكن فريق باريس سان جيرمان من الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، عقب انتصاراه الكبيرة على إنتر ميلان بخماسية نظيفة.

ونجح المدرب الإٍباني لفريق باريس سان جيرمان لويس إنريكي، في حصد اللقب الثاني له ببطولة دوري الأبطال، بعدما حقق اللقب في موسم 2014-2015 حينما كان مدربا لبرشلونة.

وبات إنريكي سابع مدرب في تاريخ دوري أبطال أوروبا، يتوج بلقب البطولة مع فريقين مختلفين، بعدما حصد اللقب في مناسبتين مع برشلونة موسم 2014-2015 والموسم الحالي مع باريس سان جيرمان.

وسبق وحقق هذا الإنجاز من قبل كلا من: "أنشيلوتي مع ميلان، ريال مدريد، جوارديولا مع مان سيتي وبرشلونة، إرنست هابل مع فينورد 1070 هامبورج عام 1983، أوتمار هيتسفيلد مع بوروسيا دورتموند 1997، وبايرن ميونخ 2001، مورينيو مع بورتو وإنتر ميلان ويوب هاينكس مع ريال مدريد وبايرن ميونخ".

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