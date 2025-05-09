الهلال السعودي يرصد 160 مليون يورو لشراء ثنائي ليفربول

كتبت-هند عواد:

أبدى الهلال السعودي اهتمامه بضم لاعبين كبيرين من ليفربول الإنجليزي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، مقابل 160 مليون يورو.

وذكر موقع CaughtOffside، أن الهلال يستهدف التعاقد مع ثنائي ليفربول داروين نونيز ولويس دياز، ويخطط الريدز للاستفادة من نونيز وبيعه مقابل 80 مليون يورو، والتعاقد مهاجم جديد.

ويتمسك الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول، بلويس دياز ولا يفضل بيعه، لكن يرى مجلس إدارة النادي أن عرض قيمته 80 مليون يورو، يكون كافيًا أيضًا بالنسبة لهم للنظر في البيع.

ومن جانبه، لم يحظى نونيز بنفس القدر من المشاركة مع سلوت مثل يورجن كلوب، لهذا يبدو أن على وشك الرحيل، سواء للدوري السعودي أو نيوكاسل يونايتد أو أتلتيكو مدريد.

ويعد دياز موضوعًا شائكًا بالنسبة لليفربول، إذ يعتبر الدولي الكولومبي من اللاعبين المؤثرين مع الفريق، كما أنه جذب اهتمام باريس سان جيرمان وبرشلونة في وقت سابق، لكن لم يكتمل الأمر.

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