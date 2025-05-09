أبلغ ناديه بالرحيل.. سكاي سبورتس تكشف مدرب ريال مدريد القادم

كتب - محمد القرش:

يسعى نادي ريال مدريد للتعاقد مع مدير فني جديد للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، حيث يقترب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من الرحيل بسبب سوء النتائج.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" فإن تشافي ألونسو قرر مغادرة فريق بايرن ليفركوزن في نهاية موسم 2024/25 الجاري.

وأوضحت الشبكة أن ألونسو أبلغ نادي باير ليفركوزن الألماني بأنه سيرحل في نهاية الموسم قبل عودته المقترحة إلى ريال مدريد كمدير فني.

وأشارت الشبكة أنه من المتوقع أن يتولى المدرب الإسباني الذي فاز بكل شيء كلاعب في ريال مدريد، المسؤولية خلفا لمدربه القديم كارلو أنشيلوتي بعد أن يكمل الموسم مع ليفركوزن.

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