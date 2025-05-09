ضمن أفضل المراوغين في العالم.. "فرعون" مصري يتألق في الدوري الإسباني

كتبت-هند عواد:

أشادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، باللاعب مزودج الجنسية هيثم حسن، الذي تعود أصوله إلى أب مصري وأم تونسية، ويحمل الجنسية الفرنسية.

الجناح الفرنسي المصري هيثم حسن صاحب الـ23 عاما، يلعب ضمن صفوف ريال أوفيدو الذي ينشط في الدرجة الثانية بإسبانيا، ووصفته ماركا بـ"الفرعون"، يلعب من أحد المتعة.

سجل هيثم حسن 4 أهداف وصنع هدفين خلال الموسم الحالي، ويتميز اللاعب بقدرته على المراوغة وتجاوز المدافعين، وفي تصنيف أعدته شركة DataMb قبل أسبوعين، حل هيثم في المركز الرابع عشر ضمن قائمة أفضل المراوغين في العالم، خلف البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، الذي احتل المركز الثالث عشر، بينما تصدر القائمة الإسباني لامين يامال لاعب برشلونة.

هيثم حسن الصفقة الأكبر في تاريخ النادي

وفقا لصحيفة "ماركا"، انضم هيثم إلى نادي أوفيدو في الانتقالات الصيفية الماضية، مقابل مليون ونصف المليون يورو، وتعد هذه الصفقة الأكبر في تاريخ النادي.

وكان هيثم حسن ضمن صفوف سبورتينج خيخون الموسم الماضي، وسجل خلال تلك الفترة هدفا وصنع 5 أهداف، وكان اللاعب منضما للفريق على سبيل الإعارة من فياريالز

وقال هيثم عن مسيرته: "لطالما قلت إن الأرقام ليست من اهتماماتي، فبالنسبة لي، كرة القدم تعني اللعب الجيد والاستمتاع. لطالما كانت صعبة عليّ في مسيرتي، وقد جئت إلى هنا لأخطو خطوة إلى الأمام في هذا الصدد، لطالما قلت أن الأرقام ليست من اهتماماتي، بالنسبة لي كرة القدم تتعلق باللعب الجيد والاستمتاع؛ لقد جئت إلى هنا لأخذ خطوة للأمام في هذا".

ويعتبر هذا الموسم الأفضل لهيثم حسن من حيث تسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة، ويتبقى له 4 مباريات مع الفريق ليعزز أفضل رقم حققه في موسم 2021/22، عندما سجل ثلاثة أهداف وصنع 5 تمريرات.

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