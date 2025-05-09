"ريال مدريد أفريقيا".. صحيفة إسبانية تكشف مفاجأة بشأن مدرب الأهلي

كتب - محمد القرش:

يسعى النادي الأهلي المصري للتعاقد مع مدير فني أجنبي استعدادا لخوض بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الأهلي يتفاوض مع المدرب جارسيا بيمينتا لقيادة الفريق في مونديال الأندية.

وأضافت الصحيفة أن المدرب الإسباني يفاضل بين العديد من العروض المقدمة له خلال الفترة الجارية، لكنه يدرس عرض الأهلي جيدا بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية.

وسبق للمدرب الإسباني أن تولى القيادة الفنية لناشئين برشلونة، بالإضافة إلى نادي لاس بالماس وإشبيلية.

وأوضحت الصحيفة أن الأهلي تحدث مع العديد من مدربين الدوري الإسباني حاليين وسابقين، بينهم دييجو مارتينيز مدرب لاس بالماس، بجانب كيكي سانشيز مدرب أتلتيكو مدريد السابق.

وتغنت الصحيفة بالنادي الأهلي، حيث وصفته بريال مدريد أفريقيا والأكثر حصدا لدوري الأبطال برصيد 12 بطولة.

وكان نادي إشبيلية أخر محطات المدرب الإسباني قبل أن تتم إقالته خلال شهر أبريل الماضي بسبب سوء النتائج، حيث خسر 14 مباراة وتعادل في 9، بينما فاز بـ11 مواجهة خلال 34 مباراة.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى من مجموعات كأس العالم بجانب كل من، إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

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