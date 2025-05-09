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ديربي تحصيل حاصل.. مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري للسيدات

10:37 ص الجمعة 09 مايو 2025
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    أميرة محمد وياسمين عبدالعزيز لاعبتا مسار
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    أحلام نصر لاعبة الاهلي
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    شاريتي لاعبة الأهلي
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    مدرب مسار مع درع الدوري
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    احتفال لاعبات مسار بلقب الدوري المصري
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    منه طارق لاعبة الأهلي
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    نادين غازي لاعبة الأهلي
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    ميرفت فاروق وميرنا ميسي ثنائي مسار
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    حبيبة عصام بيبو لاعبة الأهلي
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كتبت-هند عواد:

يسدل الستار عن النسخة الاستثنائية من مسابقة الدوري المصري الممتاز للسيدات، اليوم الجمعة 9 مايو، والتي شهدت الظهور الأول للأهلي والزمالك.

وتقام مباريات الجولة التاسعة والأخيرة من المرحلة النهائية من مسابقة الدوري المصري للسيدات، وتشهد مباراة قوية بين الأهلي ومسار.

وحسم مسار لقب الدوري المصري للسيدات للمرة الثانية على التوالي، قبل الجولة النهائية، بالفوز على الزمالك بهدف نظيف في الجولة الماضية.

وحصد مسار الدوري بعدما تصدر جدول الترتيب برصيد 70 نقطة، يليه الأهلي برصيد 65 نقطة، وفي المركز الثالث وادي دجلة برصيد 60 نقطة، أما الزمالك جاء في المركز الرابع برصيد 53 نقطة.

مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري للسيدات

جاءت مباريات الجولة التاسعة والأخيرة من الدوري المصري للسيدات، كالآتي:

الأهلي - مسار

زد - مودرن سبورت

المعادي واليخت - بيراميدز

وادي دجلة - البنك الأهلي

الزمالك - المقاولون العرب

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الدوري المصري للسيدات الأهلي الزمالك مسار
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