كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت العديد من المباريات في مختلف المسابقات المحلية والقارية، يوم أمس الخميس 8 مايو الجاري.

وشهدت مباريات أمس الخميس، تحقيق النادي الأهلي فوزا كبيرا على حساب نظيره المصري البورسعيدي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

نتائج مباريات الدوري الأوروبي أمس

مانشستر يونايتد ضد أتلتيك بلباو - (4-1)

بودو جليمت ضد توتنهام - (0-2)

نتائج مباريات الدوري المصري أمس

الأهلي ضد المصري - (4-2)

دوري المؤتمر الأوروبي أمس

تشيلسي ضد يورغوردينس - (1-0)