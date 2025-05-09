جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

تقام العديد من المباريات القوية في مختلف البطولات والمنافسات حول العالم، اليوم الجمعة الموافق 9 مايو 2025.

ومن أبرز مباريات اليوم مباراة ميلان أمام نظيره بولونيا في الدوري الإيطالي، فيما تقام في الدوري المصري مباراة قوية بين فريقي الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1

البنك الأهلي ضد بيراميدز - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 1

فاركو ضد بتروجيت - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 2

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

ميلان ضد بولونيا - 9:45 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

فولفسبورج ضد هوفنهايم - 9:30 مساء - بي إن سبورت 5

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

لاس بالماس ضد رايو فايكانو - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3