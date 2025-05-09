موعد نهائي الدوري الأوروبي بين مانشستر يونايتد وتوتنهام

كتب – محمد عبد السلام:

ضمن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الصعود إلى نهائي الدوري الأوروبي، بعد فوزه على نظيره أتلتيك بلباو بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس، على ملعب "أولد ترافورد" بإنجلترا.

وسجل أهداف مانشستر يونايتد في اللقاء كلا من: "ماسون ماونت في الدقيقة 72، كاسيميرو في الدقيقة 79، راسموس هولاند في الدقيقة 85 وماسون ماونت مجددًا في الدقيقة 90+1".

وفي المقابل سجل هدف أتلتيك بلباو الوحيد اللاعب ميكيل ياوريجيزار في الدقيقة 31 من عمر المباراة.

ويضرب فريق مان يونايتد موعدا في النهائي مع نظيره توتنهام، الذي ضمن التأهل إلى نهائي البطولة، عقب فوزه على بودو جليمت بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس.

وسجّل هدفا توتنهام في اللقاء كلا من دومينيك سولانكي في الدقيقة 63، وبيدرو بورو في الدقيقة 69.

ومن المقرر إقامته نهائي الدوري الأوروبي يوم 21 مايو، على ملعب سان ماميس في إسبانيا، في تمام الساعة العاشرة مساءً.