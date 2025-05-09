مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
17:00

الزمالك

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

بيراميدز

كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

تنزانيا - شباب

- -
21:00

مصر - شباب

الدوري الإسباني

لاس بالماس

- -
22:00

رايو فاييكانو

جميع المباريات

إعلان

موعد نهائي الدوري الأوروبي بين مانشستر يونايتد وتوتنهام

02:00 ص الجمعة 09 مايو 2025

الدورى الأوروبى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب – محمد عبد السلام:

ضمن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الصعود إلى نهائي الدوري الأوروبي، بعد فوزه على نظيره أتلتيك بلباو بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس، على ملعب "أولد ترافورد" بإنجلترا.

وسجل أهداف مانشستر يونايتد في اللقاء كلا من: "ماسون ماونت في الدقيقة 72، كاسيميرو في الدقيقة 79، راسموس هولاند في الدقيقة 85 وماسون ماونت مجددًا في الدقيقة 90+1".

وفي المقابل سجل هدف أتلتيك بلباو الوحيد اللاعب ميكيل ياوريجيزار في الدقيقة 31 من عمر المباراة.

ويضرب فريق مان يونايتد موعدا في النهائي مع نظيره توتنهام، الذي ضمن التأهل إلى نهائي البطولة، عقب فوزه على بودو جليمت بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس.

وسجّل هدفا توتنهام في اللقاء كلا من دومينيك سولانكي في الدقيقة 63، وبيدرو بورو في الدقيقة 69.

ومن المقرر إقامته نهائي الدوري الأوروبي يوم 21 مايو، على ملعب سان ماميس في إسبانيا، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري الأوروبي مانشستر يونايتد مان يونايتد وتوتنهام موعد نهائي الدوري الأوروبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

7 آلاف عقار مهددة بالانهيار على كورنيش الإسكندرية.. "بحوث الإسكان" يكشف الأسباب والتفاصيل
بعد حادث القطامية| الكشف عن أرقام شاسيهات السيارات المتحطمة لمنع بيعها جديدة
5 قرارات عاجلة من النيابة في واقعة الطالبة روان ناصر بجامعة الزقازيق