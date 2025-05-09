هل تتحقق أمنية محمد صلاح في صفقة ليفربول المقبلة؟

كتبت-هند عواد:

يقترب ليفربول الإنجليزي من تحقيق أمنية سابقة للمحترف المصري محمد صلاح لاعب الفريق، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

في وقت سابق، كشف محمد صلاح اسم 3 لاعبين يحلم باللعب بجوارهم، وقال في حوار لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "على صعيدي الشخصي أحلم باللعب إلى جانب ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو يومًا ما، ولو كان بمقدوري اختيار أحد اللاعبين من الدوري الإنجليزي للعب إلى جانبهم، سيكون دي بروين بكل تأكيد".

وبدا تصريح محمد صلاح وقتها بمثابة أحلام، خاصة ميسي ورنالدو تركا المنافسات الأوروبية، فيما كان دي بروين أحد نجوم مانشستر سيتي وغير متوقع أن يلعب للمنافس.

كيفين دي بروين يقترب من ليفربول

ذكرت شبكة "fichajes" الإسبانية، أن ليفربول يريد ضم كيفين دي بروين، وقدم عرضا له، لضمه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، ليكون الأمر بداية لحقبة جديدة مع المدرب السويسري أرني سلوت.

وأعلن دي بروين الرحيل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي، بعدما قضى 15 عاما داخل النادي، عندما انضم في أغسطس 2015 من فلوفسبورج.

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