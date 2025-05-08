قضى 3 أيام في برشلونة.. حقيقة عودة جوارديولا لزوجته

كتب- محمد عبدالهادي:

تصدرت أزمة انفصال جوارديولا وزوجته حديث الوسط الرياضي العالمي في الفترة الأخيرة، وذلك بعدما قررت كريستينا سيرا، الانفصال عن مدرب مانشستر سيتي.

ومنذ انفصالهما في يناير الماضي، كشفت تقارير عالمية عن عودة الثنائي مرة أخري، خاصة بعدما تواجد جوارديولا في برشلونة خلال عطلة عيد الفصح لقضاء بعض الوقت مع عائلته في كتالونيا.

في هذا السياق، تحدث البودكاست الشهير "Mamarazzis"، عن كواليس تواجد جوارديولا في برشلونة خلال الفترة الماضية، وارتباطه بعودة لزوجته كريستينا سيرا.

وقال: "جوارديولا أمضى ثلاثة أيام في المدينة ونام ليلتين في المنزل الذي اشتراه مع كريستينا في برشلونة، حيث لا تزال تعيش ابنتهما".

وأضاف: "هذا لا يمنع أن الانفصال مستمر ولا توجد أي مصالحة، وبالنسبة لكريستينا، لا توجد أي محاولة للعودة وربما لا يزال جوارديولا يحاول التعايش مع الوضع".

وواصل: " لا نملك الكثير من التفاصيل عن العلاقة بين جوارديولا وكريستينا، لكننا نؤكد أنهما لا يزالان منفصلين ولا توجد أي مؤشرات على المصالحة".