اعتقال 44 مشجعًا بسبب تأهل باريس لنهائي دوري أبطال أوروبا

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت العاصمة الفرنسية "باريس"، حالة من الفوضى والشغب ليلة أمس الأربعاء" وذلك بعد تأهل النادي الباريسي لنهائي دوري أبطال أوروبا عقب الفوز على آرسنال.

وفاز باريس سان جيرمان على أرسنال بثنائية نظيفة في إياب نصف النهائي، ليحجز بطاقة التأهل الثانية ويضرب موعدًا من إنتر ميلان في النهائي المرتقب نهاية الشهر الجاري.

ماذا حدث بالعاصمة الفرنسية باريس؟

بعد تأهل باريس سان جيرمان، شهدت العاصمة احتفالات عارمة من أنصار الفريق الفرنسي، مما تسبب في حالات شغب وتخريب، وهو ما اضطر الشرطة الفرنسية لإعتقال 44 مشجعًا.

و تدخلت الشرطة الفرنسية لفض تلك الاحتفالات التخريبية، خاصة بعدما تسبب سيارة في دهس 3 مشجعين بسبب الازدحام في الشوارع الفرنسية.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا؟

من المقرر أن تُقام المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم السبت الموافق 31 مايو الجاري، على أرضية ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونيخ الألمانية حيث يلتقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بنظيره إنتر ميلان الإيطالي.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري كبير لعُشاق الكرة الأوروبية ومن المقرر أن تُبث المباراة النهائية حصريًا عبر قناة "بي إن سبورتس 1".