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التشكيل المثالي لإياب نصف نهائي دوري الأبطال.. غياب لاعبي آرسنال

07:49 م الخميس 08 مايو 2025
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    برشلونة ضد إنتر ميلان (2)
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    برشلونة ضد إنتر ميلان (3)
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    قائمة برشلونة لمواجهة إنتر ميلان بدوري الأبطال
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    مباراة برشلونة وإنتر ميلان
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    برشلونة
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كتب- محمد عبدالهادي:

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الخميس، عن التشكيل المثالي لمباريات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2024–2025، والذي شهد تواجدًا كبيرًا للاعبي إنتر ميلان وباريس سان جيرمان بعد تأهلهم للنهائي.

وشهد التشكيل تواجد لاعبين من ثلاثة أندية، بواقع 4 لاعبين من إنتر ميلان، و4 من باريس سان جيرمان، و3 من برشلونة، فيما غاب عنه لاعبو آرسنال الإنجليزي، الذين ودّعوا البطولة على يد الفريق الباريسي.

حراسة المرمى: يان سومير (إنتر ميلان)

الدفاع: ماركينيوس، أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، جيرارد مارتن (برشلونة)، أليساندرو أتشيربي (إنتر ميلان)

الوسط: فابيان رويز (باريس سان جيرمان)، فرينكي دي يونج (برشلونة)، نيكولو باريلا (إنتر ميلان)

الهجوم: كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)، لامين يامال (برشلونة)

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان وإنتر ميلان حجزا بطاقة التأهل للمباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام يوم 31 من شهر مايو الجاري.

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برشلونة التشكيل المثالي دوري أبطال أوروبا آرسنال
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