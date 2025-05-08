كيف يؤثر نهائي دوري أبطال أوروبا على صراع الكرة الذهبية؟

كتبت-هند عواد:

يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا، ليضمن أحد منافسي صلاح على الكرة الذهبية اللقب القاري.

ووفقا لموقع "GIVEMESPORT"، تضم قائمة المرشحين للكرة الذهبية لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان، عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان، إضافة إلى المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

عثمان ديمبلي

أصبح الفرنسي عثمان ديمبلي أحد طرفي نهائي دوري أبطال أوروبا وقريبا من حسم اللقب، بعدما حصد لقب الدوري الفرنسي قبل 6 جولات من نهاية الموسم، وتأهل إلى نهائي كأس فرنسا.

وخلال الموسم الحالي، ساهم ديمبلي في 46 هدفا خلال 46 مباراة بمختلف البطولات، بواقع 33 هدفا و13 صناعة.

لاوتارو مارتينيز

يواجه لاوتارو مارتينيز نفس مصير عثمان ديمبلي، إذ أنه تأهل إلى نهائيي دوري أبطال أوروبا وكأس إيطاليا، لكنه يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 3 نقاط عن نابولي المتصدر، كما أنه خسر لقب كأس السوبر.

ولعب لاوتارو مارتينيز 48 مباراة مع إنتر ميلان خلال الموسم الحالي بمختلف البطولات، سجل خلالها 22 هدفا وصنع 7 أهداف، بواقع 29 مساهمة، ورغم أن مساهمته التهديفية ليست مثل صلاح وديمبلي، إلا أن فوزه بالدوري ودوري الأبطال، قد يعزز من فرصته في صراع البالون دور.

محمد صلاح

رغم توديع ليفربول لدوري أبطال أوروبا من ربع النهائي وخسارة كأس الرابطة الإنجليزية، إلا أن صلاح يقدم مستوى مميزا حظى بإشادة الجميع، وكان مساهما في تتويج الريدز بالدوري الإنجليزي للمرة الـ20 في تاريخ النادي.

ولعب صلاح 49 مباراة مع ليفربول بمختلف البطولات، سجل خلالها 33 هدفا وصنع 23 آخرين، بواقع 56 مساهمة تهديفية.

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