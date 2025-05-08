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ليفربول ينافس نابولي لضم لاعب مانشستر سيتي

03:08 م الخميس 08 مايو 2025
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    كيفين دي بروين (السيتي) - 35 مليون دولار
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    كيفين دي بروين وفابينيو من مباراة سابقة لليفربول ومانشستر سيتي
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    دي بروين لاعب بلجيكا
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    اللاعب دي بروين
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    كيفين دي بروين
  • عرض 7 صورة
    كيفين دي بروين
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كتبت-هند عواد:

يدخل ليفربول في صراع مع نادي نابولي الإيطالي، لضم نجم مانشستر سيتي البلجيكي كيفين دي بروين، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأعلن كيفين دي بروين، رحيله عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي، بعد 10 سنوات مع الفريق أي منذ 2015، عندما انضم من نادي فولفسبورج الألماني.

وذكرت شبكة "fichajes" الإسبانية، أن ليفربول ونابولي قررا اتخاذ خطوة حاسمة لضم دي بروين.

وقالت الشبكة: "نابولي يعتقد أن دي بروين يمكن أن يكون حجر الزاوية في مشروع جديد طموح، حيث يسعى النادي إلى التعاقد مع لاعب ذو خبرة في خط الوسط، علماً بأن علاقة اللاعب مع روميلو لوكاكو ستكون بمثابة نقطة لصالح النادي الإيطالي في إقناعه بالانتقال إلى جنوب إيطاليا".

وأضافت: "ليفربول لا يريد ترك الصفقة، وقدم عرضا للاعب، ليكون الأمر بداية لحقبة جديدة مع المدرب السويسري أرني سلوت".

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كيفين دي بروين ليفربول نابولي الإيطالي مانشستر سيتي
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