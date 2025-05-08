كتب- محمد عبدالهادي:

تمكن المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان، من دخول التاريخ بعدما قاد فريقه إلي نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد الفوز على آرسنال بنصف النهائي.

وفاز باريس سان جيرمان بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء، ليحجز بطاقة التأهل بعد الفوز في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-0.

وأصبح عثمان ديمبيلي الاسم الأبرز في تاريخ الأندية الفرنسية بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما دخل ديمبيلي كبديل في مواجهة أرسنال، وكان له دور حاسم في تأهل الفريق الفرنسي، حيث صنع الهدف الثاني الذي سجله المغربي أشرف حكيمي.

وبهذا الأداء، رفع ديمبيلي رصيده من المساهمات التهديفية في دوري الأبطال هذا الموسم إلى 12 مساهمة، بواقع 8 أهداف و4 تمريرات حاسمة، ليصبح اللاعب الأكثر تأثيراً في موسم واحد بين جميع لاعبي الفرق الفرنسية بتاريخ البطولة.

جدير بالذكر أن تأهل باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا هو المرة الثانية في تاريخه، بعد أن بلغ النهائي الأول في نسخة 2020، حين خسر أمام بايرن ميونيخ.

ويطمح سان جيرمان هذا الموسم إلى أن يصبح ثاني نادٍ فرنسي يتوّج بلقب دوري الأبطال، بعد أولمبيك مارسيليا الذي حقق الإنجاز التاريخي عام 1993.