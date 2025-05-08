كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي الزمالك أمس الأربعاء، فسخ التعاقد مع المدير الفني البرتغالي للفريق جوزيه بيسيرو، بسبب تراجع النتائج بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وفور الإعلان عن رحيل بيسيرو من تدريب نادي الزمالك، أعلن مجلس إدارة الفارس الأبيض تعيين أيمن الرمادي بدلا منه في قيادة الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وسلطت العديد من الصحف والمواقع البرتغالية الضوء بشكل كبير، على قرار نادي الزمالك، بإقالة المدير الفني بيسيرو من تدريب الفريق.

صحيفة "سابو ديسبورتو"

وأشارت صحيفة "سابو ديسبورتو" البرتغالية، أن المدير الفني نجح خلال فترة قصيرة في قيادة الزمالك إلى نهائى كأس مصر، لكنه ودع بطولة كأس الكونفدرالية من الدور ربع النهائي.

واتفق بيسيرو مع إدارة نادي الزمالك، على ترك مهمة القيادة الفنية للفريق، على الرغم من عدم تلقيه أي هزيمة محلية حتى الآن مع الفريق.

والزمالك يعد أحد أكبر الأندية المصرية، لكنه يمر بفترة صعبة بسبب تأخر الرواتب وكثرة التغييرات في الفريق، منها رحيل المدير الفني السابق بعد شهرين فقط من توليه القيادة الفنية للفريق.

راديو RTP

وركز راديو RTP، أن المدير الفني البرتغالي ترك الزمالك وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، بفارق 7 نقاط عن المتصدر بيراميدز و6 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني والذي يعد أبرز المرشحين لحصد اللقب.

وفي 17 مباراة، قاد فيها بيسيرو الزمالك تمكن من الصعود إلى نهائي كأس مصر، كا حقق الفوز في 7 مباريات و8 تعادلات وهزيمتين.

كما أعلن النادي القاهري، أن أيمن الرمادي سيقود الفريق حتى نهاية الموسم.

صحيفة "أوجوجو"

الزمالك يعلن رحيل المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو، عن القيادة الفنية للفريق.

كان هناك مفاوضات بين المدرب وإدارة نادي الزمالك، لمنح مسيرته التدريبية شكلا ومسارا جديدا، نظرا لعدم توافر بعض الإمكانيات داخل الزمالك، منها تأخير الرواتب للمدير الفني.

وتولى بيسيرو تدريب الزمالك قبل ثلاثة أشهر، تلقى هزيمتين فقط في 17 مباراة، وقاد الفريق الذي لم يخسر أي مباراة في الدوري إلى نهائي كأس مصر.

وقبل أن يتولى بيسيرو، القيادة الفنية للزمالك كان كريستيان جروس مديرًا للفريق واستمر لمدة شهرين فقط.

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