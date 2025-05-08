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"فوز باريس وهزيمة النصر".. نتائج مباريات أمس الأربعاء

01:35 ص الخميس 08 مايو 2025

كرة قدم

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أقيمت أمس الأربعاء الموافق 7 مايو الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم.

وشهدت مباريات أمس الأربعاء، إقامة مباراة العودة، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي.

وجاءت نتائج مباريات أمس الأربعاء كالتالي:

نتائج مباريات الدوري المصري أمس

مودرن سبورت يفوز على الجونة 1-0

إنبي يفوز على الإسماعيلي 1-0

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا أمس

باريس سان جيرمان يفوز على أرسنال 2-1

نتائج مباريات الدوري السعودي للمحترفين أمس

الرائد يفوز على الهلال 5-3

الأهلي يفوز على التعاون 2-0

اتحاد جدة يفوز على النصر 3-2

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نتائج مباريات أمس الأربعاء الدوري المصري دوري أبطال أوروبا أرسنال وباريس سان جيرمان
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