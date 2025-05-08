جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس الموافق 8 مايو الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات، منها إقامة مباراتين في بطولة الدوري الأوروبي.

كما تشهد مباريات اليوم الخميس، إقامة مباراة في بطولة الدوري المصري بين فريقي الأهلي والمصري البورسعيدي.

جدول مواعيد مباريات اليوم

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

الأهلي ضد المصري البورسعيدي.. 8 مساءً.. "أون سبورت".

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم

مانشستر يونايتد ضد أتليتك بلباو.. 10 مساءً.. "بي إن سبورتس 1".

بودو جيليمت ضد توتنهام.. 10 مساءً.. "بي إن سبورتس 2".

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي اليوم

تشيلسي ضد يوجوريتيس.. 10 مساءً.. "بي إن سبورتس 4".

فيورنتينا ضد ريال بيتيس.. 10 مساءً.. "بي إن سبورتس 3".