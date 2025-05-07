"بعد الهزيمة من إنتر".. ماذا قال فليك للاعبي برشلونة عقب توديع دوري أبطال أوروبا؟

كتب - يوسف محمد:

أكد تقارير صحفية إسبانية اليوم الأربعاء، أن الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أعرب عن فخره بلاعبي فريقه على الرغم من توديع بطولة دوري أبطال أوروبا أمس، على يد إنتر ميلان الإيطالي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن المدر ب الألماني، قال للاعبي فريقه داخل غرفة الملابس عقب نهاية المباراة أمس: "فخور بكم وبما قدمتموه من جهد وطموح كبيرة طوال المباراة".

وأضاف فليك للاعبي فريقه طبقا لما وصفته الصحيفة: "يجب أن تكونوا سعداءئ بأنفسكم وبما قدمتموه وهذه الهزيمة ليست النهاية، ستعودون في العام المقبل أكثر نضجا وقوة لحصد لقب دوري الأبطال".

وكان برشلونة تلقى الهزيمة أمس الثلاثاء، من فريق إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليودع اللقب من الدور نصف النهائي.

ويذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين الأسبوع الماضي في إسبانيا، انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، ليودع الفريق الإسباني اللقب بالهزيمة 7-6 بمجموع المباراتين.

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