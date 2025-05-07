"حظنا كان سيئ".. محمد صلاح يتحدث عن الخروج من دوري الأبطال

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث محمد صلاح نجم فريق ليفربول ومنتخب مصر، عن توديع بطولة دوري أبطال أوروبا هذه النسخة، وذلك من الدور الـ16 أمام باريس سان جيرمان.

وقال محمد صلاح، في حوار صحفي، أجراه مع صحيفة «ليكيب» الفرنسية:" مواجهة باريس سان جيرمان بدوري الأبطال كانت صعبة، وقدمنا مباراة جيدة وأليسون قدم واحدة من أفضل مبارياته".

وتابع صلاح: "باريس سان جيرمان ظهر بشكل جيد أيضًا في مباراة الذهاب وقدموا مباراة قوية، ولكن في الأنفيلد أضعنا 3 كرات في القائم وحظنا كان سيئ".

وأردف محمد صلاح تصريحاته: "بعد المباراة توجهت للاعبي باريس سان جيرمان لتهنئتهم بعد الأداء الجيد، وطالبتهم بالفوز بدوري الأبطال".

واختتم تصريحاته: "بعد الخروج من دوري الأبطال ظهرنا بشكل شيئ، بسبب تأثرنا من توديع البطولة، وخسرنا حينها كأس الرابطة أمام كريستال بالاس وهو بسبب توقيتها السيئ".

يذكر أن محمد صلاح خاض مع ليفربول 49 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، مسجلًا 33 هدفًا، إضافة لصناعة 23 آخر.