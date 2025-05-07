هذا ترتيب صلاح.. الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائز بالكرة الذهبية 2025

كتبت-هند عواد:

مع اقترب نهاية موسم 2024-2025، بدأ الحديث عن المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، في قائمة تضم المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

ونشر موقع "GIVEMESPORT"، اسم الفائز بالكرة الذهبية بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وجاءت القائمة كالآتي:

10-هاري كين – بايرن ميونيخ

قال الذكاء الاصطناعي، إن أهداف هاري كين الـ 24 في الدوري الألماني و11 في دوري أبطال أوروبا تعكس قدرته التهديفية المتميزة، لكن خسارة بايرن في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان وغياب الألقاب الأوروبية قللت من فرصه.

وأضاف، أن تنافس هاري كين على الحذاء الذهبي الأوروبي ملحوظًا، لكن جائزة الكرة الذهبية تفضل اللاعبين الذين يُحققون إنجازات جماعية.

9-لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان

يرى الذكاء الاصطناعي، أن مارتينيز نجم إنتر ميلان، إذ أنه سجل في مباراتي الذهاب والإياب ضد بايرن ميونيخ ليضمن تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما سجل في شباك برشلونة وتأهل للنهائي.

وتبقيه أهدافه الـ 22 في مختلف المسابقات، رغم أنه لم يصل إلى ذروة تألقه التهديفي، حاضرًا بقوة في المنافسة.

وذكر الذكاء الاصطناعي، أن مطاردة إنتر في الدوري الإيطالي وتألقه في دوري الأبطال تجعله مرشحًا قويًا، لكن قلة أهدافه مقارنةً بمهاجمين مثل كين أو ليفاندوفسكي قد تحدد ترتيبه.

8-ديكلان رايس - أرسنال

قال الذكاء، أن داء رايس الرائع، بما في ذلك هدفان من ركلتين حرتين ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، رفع من مكانته.

كما أن الـ18 مساهمة في جميع المسابقات وسيطرته على خط الوسط، تجعله خيارًا غير مرغوب فيه.

قد يعزز فوز أرسنال المحتمل بأول لقب له في دوري أبطال أوروبا من فرصه، لكن لاعبي خط الوسط نادرًا ما يفوزون بمباريات متتالية، وافتقاره لإحصائيات هجومية مبهرة قد يحد من فرص حصوله على أصوات.

7-كيليان مبابي - ريال مدريد

قال الذكاء الاصطناعي، إن أهداف مبابي الـ 33، منها 22 في الدوري الإسباني وسبعة في دوري أبطال أوروبا، تُمثّل موسمًا أول قويًا له مع ريال مدريد.

ورغم مما يقدمه كيليان مبابي مع ريال مدريد، إلا أن موسم الفريق الخالي من الألقاب وخروجه من ربع نهائي دوري الأبطال أمام أرسنال يُضعفان موقفه بشدة.

6-بيدري - برشلونة

ذكر الذكاء الاصطناعي، أن بيدري عاد إلى مستواه تحت قيادة فليك، إذ أظهر اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا جودة شاملة كقائد في منظومة برشلونة.

ويواجه بيدري كلاعب وسط، مهمة شاقة بعد فوزه عام 2024، لكن هناك نجوم آخرين يتفوقون عليه.

5-روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

يتحدى ليفاندوفسكي سنه بتسجيله 40 هدفًا في 48 مباراة، منها 11 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، يُبقيه تسجيله الغزير في الدوري الإسباني وأوروبا في دائرة الضوء، إلا أن توديع دوري أبطال أوروبا يؤدي لتراجع منافسته.

4-محمد صلاح - ليفربول

يرى الذكاء الاصطناعي، أن محمد صلاح يقدم أفضل موسم في مسيرته، مسجلاً 33 هدفًا و23 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، مما يجعله من أقوى المهاجمين في أوروبا إحصائيًا.

ويُعزز فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز بقيادة آرني سلوت حظوظه، لكن خروجهم المُبكر من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان يُضعف فرصه بشكل كبير.

وكان هناك وقت بدا فيه محمد صلاح المرشح الواضح للجائزة، ولكن كما يقول الذكاء الاصطناعي بحق، فإن أداء ليفربول الضعيف في دوري أبطال أوروبا سيضر بلا شك بفرص المصري في أن يصبح ثاني لاعب أفريقي على الإطلاق يفوز بجائزة الكرة الذهبية.

3-لامين يامال - برشلونة

في السابعة عشرة من عمره فقط، يامال نجم عالمي في طور التكوين، سدل 15 هدفا وصنع 24 تمريرة حاسمة لبرشلونة، بالإضافة إلى أدائه الجريء في دوري أبطال أوروبا، تجعله منافسًا قويًا.

ويرشح الذكاء الاصطناعي لامين يامال للفوز بالكرة الذهبية، وفي حال فوزه بها، سيتجاوز رونالدو نازاريو كأصغر فائز بالجائزة .

2-عثمان ديمبيلي - باريس سان جيرمان

قال الذكاء الاصطناعي، إن ديمبيلي أثبت ثباتًا في مستواه تحت قيادة لويس إنريكي، مسجلاً 33 هدفًا في 45 مباراة مع النادي، منها 21 هدفًا في الدوري الفرنسي وثمانية أهداف في دوري أبطال أوروبا.

ويعزز صدارة باريس سان جيرمان القوية في الدوري الفرنسي ووصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موقفه، كما أن أدائه المميز ضد أندية النخبة يُظهر جدارته في البطولات الكبرى. ومع ذلك، فإن انخفاض مستوى المنافسة في الدوري الفرنسي قد يُضعف فرصه قليلًا.

1-رافينيا - برشلونة

يرى الذكاء الاصطناعي، أن رافينيا برز كمرشح رئيسي، متصدرًا العديد من تصنيفات القوة بفضل أدائه المذهل مع برشلونة.

ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 12 هدفًا وتسع تمريرات حاسمة، متجاوزًا أفضل أرقام ليونيل ميسي على الإطلاق في موسم واحد بدوري الأبطال.



ويتوقع أن يكون الفائز بالجائزة مع اقتراب برشلونة من الدوري الإسباني، إلا أن توديع دوري أبطال أوروبا، تجعل الأمر ليس بهذه القوة.

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