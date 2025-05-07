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موعد مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال والقناة الناقلة

10:35 ص الأربعاء 07 مايو 2025
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    مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان
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    ممر شرفي من أرسنال لمانشستر يونايتد
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    ارسنال
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    بورنموث ضد أرسنال
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    خلال مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان
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    خلال مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان
  • عرض 8 صورة
    أرسنال وباريس سان جيرمان
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كتبت-هند عواد:

يستعد أرسنال الإنجليزي لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال

يحل أرسنال ضيفا على باريس سان جيرمان، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، في إطار منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة الذهاب بين أرسنال وباريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب الإمارات معقل الجانرز، بفوز الفريق الفرنسي بهدف نظيف أحرزه عثمان ديمبيلي.

القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وأرسنال

تنقل مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال، عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة، وبالتحديد عبر قناة beIN Sports 1.

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال، يواجه إنتر ميلان الإيطالي، في نهائي دوري الأبطال، يوم 31 مايو الحالي.

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بار يس سان جيرمان وأرسنال موعد مباراة بار يس سان جيرمان وأرسنال القناة الناقلة لمباراة بار يس سان جيرمان وأرسنال
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