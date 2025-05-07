مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية في مختلف البطولات اليوم الأربعاء الموافق 7 مايو 2025.

ويلتقي باريس سان جيرمان بنظيره أرسنال في إياب دوري أبطال أوروبا، ويلاقي النصر نظيره الاتحاد في الدوري السعودي "روشن".

مواعيد مباريات الدوري المصري

الجونة ضد مودرن سبورت - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1

الإسماعيلي ضد إنبي - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الرائد ضد الهلال - 7:15 مساء - SSC EXtra 1

الأهلي ضد التعاون - 5:25 مساء - SSC EXtra 2

النصر ضد الاتحاد - 9:00 مساء - SSC 1

مواعيد دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان ضد أرسنال - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1