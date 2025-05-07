مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة
كتب - محمد عبد السلام:
تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية في مختلف البطولات اليوم الأربعاء الموافق 7 مايو 2025.
ويلتقي باريس سان جيرمان بنظيره أرسنال في إياب دوري أبطال أوروبا، ويلاقي النصر نظيره الاتحاد في الدوري السعودي "روشن".
مواعيد مباريات الدوري المصري
الجونة ضد مودرن سبورت - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1
الإسماعيلي ضد إنبي - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 1
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الرائد ضد الهلال - 7:15 مساء - SSC EXtra 1
الأهلي ضد التعاون - 5:25 مساء - SSC EXtra 2
النصر ضد الاتحاد - 9:00 مساء - SSC 1
مواعيد دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان ضد أرسنال - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1
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