حلم الرابعة... الإنتر إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب - محمد عبد السلام:

تأهل نادي إنتر ميلان الإيطالي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2025، بعد فوزه المثير على برشلونة الإسباني في إياب نصف النهائي بنتيجة 4-3، ليصعد إلى نهائي الأبطال للمرة السابعة في تاريخه. ويأتي هذا الإنجاز بعد سلسلة من الهزائم في المباريات النهائية، حيث خسر الفريق ثلاث نهائيات سابقة في عام 1967 أمام سيلتيك، 1972 أمام أياكس، و2023 أمام مانشستر سيتي .

وفي مباراة اليوم التي أقيمت على ملعب “جوسيبي مياتزا” مساء الثلاثاء 6 مايو، تقدم إنتر في الشوط الأول بهدفين دون رد، سجلهما لاوتارو مارتينيز وهاكان تشالهان أوغلو. لكن برشلونة عاد بقوة في الشوط الثاني وسجل ثلاثة أهداف، قبل أن يدرك إنتر التعادل في اللحظات الأخيرة. وفي الأشواط الإضافية، سجل دافيدي فراتيسي هدف الفوز، ليحسم التأهل بمجموع المباراتين 6-5.

وبهذا الفوز، يضرب إنتر ميلان موعدًا في النهائي المقرر إقامته يوم 31 مايو 2025 على ملعب “أليانز أرينا” في ميونيخ، حيث سيواجه الفائز من مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي.

يُذكر أن إنتر ميلان توج بلقب دوري الأبطال ثلاث مرات في تاريخه،عام 1964، 1965، و2010، وعلى أمل أن يضيف اللقب الرابع في تاريخه.