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معادلا رونالدو.. رافينيا يحقق رقما قياسيا تاريخيا في دوري أبطال أوروبا

12:04 ص الأربعاء 07 مايو 2025

رافينيا

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كتب - محمد القرش:

واصل النجم البرازيلي، رافينيا، التألق وتحقيق الأرقام القياسية مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2024/25.

وسجل رافينيا هدف برشلونة الثالث في مرمى إنتر ميلان في الدقيقة 87، بعد تسديدة صاروخية سكنت شباك سومر حارس إنتر ميلان.

ورفع البرازيلي مساهمته في دوري الأبطال هذا الموسم إلى 21 مساهمة، معادلا كريستيانو رونالدو كأكثر من ساهم بالأهداف في موسم واحد بدوري أبطال أوروبا عبر التاريخ (سجل 13 هدفا، وقدم 8 تمريرات حاسمة).

أكثر اللاعبين مساهمة في موسم واحد بدوري الأبطال

1. رافينيا - 21 مساهمة (٢٤/٢٥)

2. كريستيانو رونالدو- 21 مساهمة (١٣/١٤)

3. كريستيانو رونالدو - 20 مساهمة (١٥/١٦)

4. روبرت ليفاندوفسكي - 20 مساهمة (١٩/٢٠)

5. ليونيل ميسي - 19 مساهمة - (2011/12)

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