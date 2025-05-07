فرصتان لتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما

كتبت-هند عواد:

انتهت الجولة الرابعة من مجموعات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، وحقق منتخب زامبيا الفوز الأول له على حساب تنزانيا بهدف نظيف، فيما فاز منتخب جنوب أفريقيا على سيراليون برباعية مقابل هدف.

وجاء ترتيب المجموعة الأولى بعد الجولة الرابعة كالآتي:

سيراليون – 7 نقاط

جنوب أفريقيا – 6 نقاط

زامبيا – 5 نقاط

مصر – 4 نقاط

تنزانيا – 0 نقاط

وتوقف رصيد سيراليون عند النقطة السابعة، مع تبقي مباراتين، مصر وتنزانيا وجنوب أفريقيا وزامبيا.

ويتأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، صاحبي المركزين الأول والثاني من المجموعات الثلاث، وصاحبي أفضل مركز ثالث.

ويوجد أمام منتخب مصر فرصتين لحسم التأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما.

فوز وهزيمة

يحتاج منتخب مصر للفوز على المباراة المقبلة على تنزانيا بنتيجة أكثر من 3 أهداف، ليرتفع رصيده إلى نقطة السابعة، لكن مع تعادل زامبيا وجنوب أفريقيا، ليصبح ترتيب المجموعة كالآتي:

جنوب أفريقيا – 7 نقاط

مصر – 7 نقاط

سيراليون – 7 نقاط

زامبيا – 6 نقاط

تنزانيا – 0 نقاط

التأهل كأفضل ثالث

يمكن لمنتخب مصر للشباب التأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، كأفضل ثالث، ويكون هذا بفوزه على تنزانيا مع انتهاء مباراة زامبيا وجنوب أفريقي، بفوز أحد الطرفين.

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