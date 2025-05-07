مبالغ طائلة.. الجوائز المالية لكأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

كتب - محمد القرش:

بدأ العد التنازلي لبداية كأس العالم للأندية 2025 المقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتعد نسخة كأس العالم 2025 استثنائية، حيث تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقا من جميع أنحاء العالم، بجانب الجوائز المالية الضخمة.

ويحصل كل نادي في بطولة كأس العالم للأندية في شكلها الجديد على مبالغ طائلة نظير المشاركة فقط بدء من دور المجموعات.

جائزة المشاركة في كأس العالم للأندية

فرق أوروبا: 12.81-38.19 مليون دولار أمريكي

أمريكا الجنوبية: 15.21 مليون دولار أمريكي

أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي: 9.55 مليون دولار أمريكي

آسيا: 9.55 مليون دولار أمريكي

أفريقيا: 9.55 مليون دولار أمريكي

أوقيانوسيا: 3.58 مليون دولار أمريكي

جائزة الفوز والتقدم في الأدوار بكأس العالم

مرحلة المجموعات (ثلاث مباريات): مليون دولار لكل تعادل - 2 مليون دولار لكل فوز

دور الـ16: 7.5 مليون دولار

ربع النهائي: 13.125 مليون دولار

نصف النهائي: 21 مليون دولار

المتأهل للنهائيات: 30 مليون دولار

الفائز: 40 مليون دولار

يُذكر أن فريق الأهلي يقع في المجموعة الأولى بجانب كل من: إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.