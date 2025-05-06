منافس الترجي.. فيفا يتخذ قرارا بشأن بديل ليون في كأس العالم للأندية 2025

كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إقامة مباراة فاصلة بين لوس أنجلوس إف سي وكلوب أمريكا، لتحديد بديل ليون المكسيكي في كأس العالم للأندية 2025.

وقررت محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، رفض استئناف ليون بشأن استبعاده من كأس العالم للأندية 2025، وجاء استبعاده بسبب ازدواج ملكيته مع باتشوكا، مما يخالف لوائح المسابقة.

وقال فيفا في بيان رسمي: "وفقًا للوائح البطولة المعمول بها، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن الفريق الذي سيتم قبوله كبديل لنادي ليون سيتم تحديده من خلال مباراة فاصلة بين نادي لوس أنجلوس إف سي (وصيف نادي ليون في كأس أبطال الكونكاكاف 2023) ونادي كلوب أمريكا، الفريق الأعلى تصنيفًا في تصنيف اتحاد كأس العالم للأندية في ختام نسخة 2024 من كأس أبطال الكونكاكاف، وهو آخر موسم تم أخذه في الاعتبار للأندية المتأهلة لكأس العالم للأندية ".

ويتأهل الفائز من المباراة الفاصلة، بديلا لنادي ليون المكسيكي، في المجموعة الرابعة التي تضم كل من، تشيلسي، الترجي، فلامينجو.

اقرأ أيضًا:

لم يحققه سوي جوارديولا.. هانز فليك يقترب من معادلة إنجاز تاريخي



